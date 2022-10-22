-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تراجع رخص الاستيراد الممنوحة في الجزائر بنسبة 29 بالمئة

الشروق أونلاين
  • 433
  • 0
تراجع رخص الاستيراد الممنوحة في الجزائر بنسبة 29 بالمئة
أرشيف
ميناء الجزائر

تراجع عدد رخص الاستيراد الممنوحة في الجزائر، في الأشهر الـ9 الأولى من 2022، بنسبة 29 بالمائة. مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب ما ذكره المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة محمد لوحايدية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد عالجت الوزارة في الفترة المذكورة، 39.092 ملف تصريح بالاستيراد.

وتبلغ القيمة المالية الإجمالية للمواد المستوردة بموجب هذه الملفات، نحو 2584.56 مليار دينار (18.5 مليار دولار)، يضيف ذات المسؤول.

ومن بين الملفات المعالجة، تمّ منح 38.578 رخصة دخول للمنتوجات المستوردة، مقابل 54.269 رخصة في الأشهر الـ9 الأولى من 2021، أي بانخفاض نسبته 29 بالمائة.

وأرجع المسؤول هذا التراجع، إلى سياسة ترشيد الواردات التي أقرتها الحكومة. “والتي سمحت بمنع استيراد بعض المواد المصنعة محليا، حفاظا على الإنتاج الوطني”.

كما يجري القطاع “متابعة دورية ودائمة لحركة الواردات، بحيث يتم تحيين قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد بصفة مستمرة، تماشيا مع وضعية السوق”.

 “ولا توجد قائمة ثابتة للمواد الممنوعة من الاستيراد. بل هي قائمة يتم تحيينها تبعا لحالة السوق، من أجل ضمان التموين بشكل جيد”، يضيف المسؤول.

كما أكد المتحدث يقول إن “المستهلك الجزائري لن يحرم من أي منتوج. لكن مع الحرص على حماية المنتوج الوطني، وهو ما يتطلب اتخاذ مثل هذه الإجراءات”.

مقالات ذات صلة
مناورات بحرية مشتركة بين الجزائر وروسيا في البحر المتوسط

مناورات بحرية مشتركة بين الجزائر وروسيا في البحر المتوسط

10 مليار دولار.. تصدير خارج المحروقات في 2023

10 مليار دولار.. تصدير خارج المحروقات في 2023

على إثر انفجارات الغاز.. وزارة الطاقة توجه نداء للمواطنين

على إثر انفجارات الغاز.. وزارة الطاقة توجه نداء للمواطنين

المتطرفون الفرنسيون في هجمة عنصرية على الجزائريين

المتطرفون الفرنسيون في هجمة عنصرية على الجزائريين

مساجد الجزائر تحيي سنّة صلاة الاستسقاء

مساجد الجزائر تحيي سنّة صلاة الاستسقاء

هذا ما يميز السردين الحقيقي ويجهله المستهلك

هذا ما يميز السردين الحقيقي ويجهله المستهلك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد