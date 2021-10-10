تراجع طفيف لأسعار السكن في الجزائر

خلال الثلاثي الثاني من 2021

بلغ متوسط سعر بيع المتر المربع 86.000 دج على المستوى الوطني خلال الثلاثي الثاني من 2021، حسب دراسة أنجزها الصندوق الوطني للسكن.

وقدر متوسط سعر بيع سكن جماعي بمساحة 83 مترا مربعا بـ7.1 مليون دج خلال فترة أفريل/جوان 2021، حسب معطيات أسعار العقار التي نشرت في آخر عدد لمجلة “Batisseurs.dz”.

ويشير ذات المؤشر إلى أن متوسط سعر بيع المتر المربع سجل تراجعا طفيفا مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020 (89.000 دج/متر مربع).

معدل الإيجار بالعاصمة يساوي ضعفي المتوسط الوطني

وعموما، يتراوح معدل السعر المعلن عنه لبيع سكن جماعي يتربع على مساحة 83 مترا مربعا ما بين 38.000 دج/متر مربع و195.000 دج/متر مربع، يضيف الصندوق.

وبخصوص السكنات الفردية، يقدر المعدل الوطني لسعر البيع 21.5 مليون دج (مقابل 19 مليون دج خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020)، إذ تتراوح الأسعار ما بين 4.2 مليون دج و35 مليون دج.

وفيما يتعلق بالإيجار، فإن المعدل الوطني خلال الثلاثي الثاني 2021 لسعر إيجار سكن جماعي مساحته 82 مترا مربعا يقدر بـ25.000 دج/الشهر (مقابل 26.000 دج/الشهر خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020). يتراوح سعر الإيجار ما بين 15.000 دج/ الشهر و 53.000 دج/الشهر.

ويقدر معدل سعار إيجار السكنات الفردية بـ37.800 دج/الشهر (مقابل 36.000دج/الشهر خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020)، ويتراوح ما بين 14.000 دج/الشهر و65.000 دج /الشهر.

وتتمثل الولايات التي تعرض أعلى أسعار العقار في مناطق شمال الوطن لاسيما المناطق الشمالية “غير أن هذه الأسعار تميل إلى الانخفاض كلما اتجهنا إلى الجنوب”، حسب نفس المصدر.

ويمثل متوسط سعر المتر المربع للسكنات الجماعية في الولايات الكبرى على غرار الجزائر العاصمة ووهران وعنابة تقريبا ضعف متوسط السعر المعلن عنه على المستوى الوطني، حسب المؤشر.

وحسب معطيات الصندوق الوطني للسكن قدر معدل سعر بيع المتر المربع بالجزائر العاصمة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 بـ194.000 دج، في حين كان يقدر بـ200.278 دج خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020.

ويقدر متوسط سعر بيع سكن جماعي على مستوى العاصمة بـ16.17 مليون دج لمتوسط مساحة تعادل 84 مترا مربعا، في حين يعادل متوسط التنازل عن السكنات الفردية بـ46.27 مليون دج.

وبخصوص إيجار السكنات الفردية بالجزائر العاصمة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، فقد بلغ معدل السعر 49.242 دج، أي 600 دج للمتر المربع (مقابل 626 دج خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020).

وأشار المصدر ذاته أن مستويات الإيجار في هذه المناطق التي تعادل مرتين معدل الإيجار على المستوى الوطني تساوي أربع مرات أقل إيجار سجل خلال الثلاثي الثاني من 2020 بولاية تمنراست (15.000 دج/الشهر).