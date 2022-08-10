تراجع عدد الأسود حول العالم بنسبة 43 بالمئة.. كم بقي منها؟

تراجع عدد الأسود حول العالم بنسبة 43 بالمئة في خلال العقدين الأخيرين، حسب تقدير خبير التنوع البيولوجي في مركز الحفاظ على الطبيعة بتركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن الخبير مصطفى دورموش قوله إنّ “التوقعات تشير إلى أن الأعداد الحالية للأسود حول العالم، تتراوح بين 20 ألف و39 ألف أسدا فقط”.

وأوضح المتحدث أن المخاطر التي تهدد حياة الأسود وتتسبّب في انخفاض أعدادها تتمثل في الصيد غير الشرعي، وتقلص المساحات الطبيعية المناسبة لحياتها.

كما أكد دورموش أن تراجع أعداد الحيوانات المفترسة مثل الأسود، سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الحيوانات العشبية، ما يزيد من أعدادها، وهو ما يمثل ضغطا أكبر على الغطاء النباتي.