تراجع عدد “الحراڨة” من الجزائر إلى إيطاليا

لم يصلها أحد في الشهرين الماضيين

أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أنّ “هناك اتجاها تنازليا مستمرا في الوافدين من ليبيا وتونس والجزائر منذ نوفمبر 2021”.

وقالت الوزيرة في جلسة استماع أمام لجنة “شنغن” البرلمانية، الأربعاء، إنّ “هذا الميل تكثف بقوة في مارس، عندما سجلنا 437 مهاجرا وافدا من ليبيا، أيّ أقلّ من الثلث مقارنة بشهر مارس 2021 عندما بلغ عددهم 1505 شخصا”.

وتابعت الوزيرة: “لقد شهدنا أيضًا تخفيفًا للضغط من ناحية القادمين من تونس، وهو اتجاه بدأ في سبتمبر 2021 وتعزز في الشهرين الأولين من عام 2022″، مبينةً أنّه “في الفترة من 1 جانفي إلى 29 مارس، وصل 1494 شخصًا إلى إيطاليا، بينما وصل في الفترة نفسها من العام الماضي 2080 شخصا، أيّ بانخفاض بنسبة 27٪”.

وأشارت لامورجيزي إلى “أنّه تمّ تسجيل، من الجزائر، قدوم 55 وافداً فقط خلال عام 2022 مقارنة بـ253 في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما لم يصل أحد من هذا البلد في الشهرين الماضيين”.

وذكرت الوزيرة أنّه “بالحديث عن الهجرات في منطقة المتوسط، ففي الفترة من 1 جانفي إلى 29 مارس 2022، وصل 6701 مهاجرًا إلى إيطاليا، و3323 نتيجة لعمليات البحث والإنقاذ، منهم 1595 بعد تدخل سفن المنظمات غير الحكومية، في حين بلغت عمليات الرسوّ الذاتي 3378”.

وأشارت لامورجيزي بأنّ “في عام 2021، وصل ما مجموعه 67477 مهاجراً إلى إيطاليا، ولا يزال غالبية المهاجرين ينطلقون من سواحل ليبيا وتونس”.

واختتمت بالقول إنّه “في الفترة المشار إليها سلفاً، وصل 4236 مهاجرا من ليبيا، مع زيادة طفيفة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى لعام 2021”.

ع. س