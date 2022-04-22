تراجع في تبذير مادة الخبز خلال شهر رمضان الحالي

عرف تبذير مادة الخبز خلال شهر رمضان الجاري تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية حيث تم جمع 10 أطنان من هذه المادة مقابل 15 طن جمعت السنة الماضية.

وأوضحت رئيسة قسم التطوير والاتصال بمؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”، يعقوبي نسيمة، لوكالة الأنباء أنه “تم تسجيل تراجع فيما يتعلق بتبذير مادة الخبز من طرف المواطنين مقارنة بالسنة الماضية”، مبرزة أن “نات كوم” قامت بجمع 10 أطنان من الخبز خلال الأيام العشرين الأولى من رمضان، في حين بلغت الكمية خلال نفس الفترة من السنة الماضية 15 طنا.

ورغم هذا التراجع المسجل في ظاهرة تبذير الخبز، تقول ذات المسؤولة، “يجب الاستمرار في مكافحة هذه الظاهرة التي تعد مرفوضة اقتصاديا، اجتماعيا، بيئيا وحتى دينيا”.

وفيما يتعلق بكميات الخبز التي جمعتها فرق “نات كوم”، قالت يعقوبي أنه سيتم توزيعها على مربي المواشي الذين لهم عقود مع المؤسسة.

ومن جهة أخرى، أشارت يعقوبي إلى أن ظاهرة التبذير الغذائي بصفة عامة، لاسيما مادة الخبز، تعود كل سنة خاصة في رمضان، مبرزة أن كمية المواد لغذائية المرمية في القمامة في الأيام العادية تقارب 1.100 طن شهريا أما في شهر رمضان فتتراوح من 1.200 إلى 1.300 طن، أي بزيادة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة.