تراجع كبير في أسعار السردين وهذه أسباب الوفرة

"السمك الأزرق" يعود إلى موائد الجزائريين

سجلت عديد ولايات الوطن، الساحلية منها والداخلية، تراجعا كبيرا في أسعار سمك السردين، التي بلغت مستويات قياسية في أوقات سابقة، حيت تخطت سعر 1600 دينار للكيلوغرام، قبل أن تتراجع بدرجة كبيرة، كما هو الحال في ولاية بومرداس أين هبطت الأسعار إلى مستوى قياسي، إذ بيع الكيلوغرام من “السمك الأزرق” بـ150 دينار.

وفي غرب البلاد، يباع الكيلوغرام من السردين من النوعية الجيدة بـ300 دينار في المتوسط، وهذا بعدما سجلت مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية إنتاجا وفيرا خلال اليومين الأخيرين، حيث فاقت كمية الاستخراج على مستوى مرفئي الصيد بكل من صلامندر بعاصمة الولاية والميناء الصغير بسيدي لخضر بالجهة الشرقية من الإقليم، إلى 26 طن خلال 24 ساعة، حسب ما صرّح به لـ”الشروق” مدير القطاع بالنيابة قلال الميلود، الذي أرجع ذلك إلى عدة عوامل متداخلة، على رأسها تحسّن الظروف المناخية التي أدت إلى استقرار حالة البحر على طول الشريط الساحلي، وارتفاع معدلات الحرارة بشكل قياسي .

فضلا عن ذلك، كشف محدثنا عن وصول موجات من الأسماك الضخمة كثيرة الترحال، التي باتت تكتسح المياه الإقليمية والقريبة من السواحل، على غرار سمك الدلفين الذي يعد سمك السردين الطعام المفضّل، حيث تنطلق في مطاردة وتتبع أسراب سمك السردين وباقي أنواع الأسماك الزرقاء، مما يدفعه إلى الاقتراب من المواقع الشاطئية، حيث تطفو على سطح البحر، مما يسهم، حسب ذات المصادر، في تسهيل عمليات الصيد واستخراج المحصول البحري المفضّل استهلاكه بالنسبة للعائلات الجزائرية.

وتوقع قلال استمرار الأحوال على حالها خلال الأيام والأسابيع القادمة، في ظرف تتأهب فيه سفن الصيد من “الساردينيات” وكذا القوارب الصغيرة التي يتوفر عليها الأسطول البحري للولاية، لمضاعفة الإنتاج وغزو الأسواق بالمزيد من الثروة السمكية المهمة، التي تسهم بشكل حيوي في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي والوطني، في ظرف بلغ فيه سمك السردين مراحل النضج والبلوغ، كما أن وفرة المنتوج البحري المستخرج الموجه للاستهلاك اليومي، يفضى إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن وتخفيض أسعار باقي أنواع المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، سواء من اللحوم الحمراء أو البيضاء، كما هو حال الخضروات والفواكه الموسمية التي تسجل أسعارها تراجعا ملموسا، على شاكلة سيدة المائدة البطاطا التي تراجع سعرها خلال الأيام الأخيرة إلى أقل من 50 دينارا للكلغ الواحد .

إقبال واسع للمستهلكين

الوفرة الغزيرة لمنتوج السردين، حسب ما رصدته يومية “الشروق” عبر الأسواق ونقاط الترويج، أحدثت اختلالات واسعة على صعيد قاعدتي العرض والطلب، مما أفضى إلى إحداث انهيار للأسعار التي باتت لا تتجاوز الـ300 دينار للكلغ الواحد، فيما لوحظ اتساع لنقاط البيع، خصوصا على قارعة الطرقات، حيث تنتشر طاولات العرض لسمك السرين بشكل ملفت للانتباه، وكذا الباعة المتجولين الذين انتشروا في كل الأحياء وسط مختلف التجمعات السكانية الحضرية منها والريفية، رغم ارتفاع معدلات الحرارة التي ميزت أحوال الطقس خلال الساعات الماضية .

وبالعودة إلى تأثيرات عوامل الطبيعة المتشابكة، فقد سجل عبر سواحل ولاية مستغانم خلال الأيام المنصرمة تقدم أسراب من سمك الدلفين الذي، حسب مصدرنا، يلعب دورا مهما في عمليات وحملات صيد السردين من خلال المساهمة في تجميعه ضمن مجموعات كبيرة تقوم بنفخ الفقاعات في الماء لتشتيت أسراب السردين وتجميعها في مناطق أكثر كثافة، مما ييسر عملية الاستخراج بكميات معتبرة.

قيمة غذائية عالية

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن سمك السردين يعد من المأكولات الشائعة والأطباق المفضّلة، ويعتبر من الأطعمة الشعبية التي تطهى بعدة أشكال مختلفة لتزيّن موائد العائلات المستغانمية، على مدار عقود من الزمن.

وحسب الدكتور جمال عباسة، الذي تواصلت معه “الشروق”، فإن سمك السردين له من القيمة الغذائية ما يجعله ألذ أنواع الأسماك وأطيبها لدواع صحية بفعل كونه سمك زيتي، سهل الهضم، مرتفع القيمة الغذائية لغناه بالأحماض الذهنية غير المشبعة إلى حد كبير، من زمرة “أوميغا”، والتي تعد أحماضا دهنية أساسية تسهم في تشكُل أغشية الخلايا العصبية، وتحافظ على مرونتها وثباتها، وتدخل في بناء الوسائط الناقلة للمعلومات بين الدماغ والخلايا العصبية. ولعل تناول السردين مع هيكله العظمي يعزز قيمته الغذائية برفع محتواه من عنصري الكالسيوم والفوسفور مقارنة بلحم السمك. كما يتمتع بفوائد جمّة ويتسم بمميزات صحية أخرى، على غرار تخفيف الوزن، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للإصابة بأمراض السرطان وكذا مرض فقر الدم، كما أنه يعزز نظام المناعة ويمنح العظام قوة ويعزز بالموازاة مع ذلك، صحة القلب.

كما أشار مصدرنا إلى أن العديد من الدراسات الحديثة كشفت عن أحد أبرز المميزات التي تنفرد بها وجبات سمك السردين، وهى الوقاية من مرض السكري، حيث أجريت تجارب على كبار السن من المصابين بمقدمات السكري، إذ وجد الباحثون أن حصتين فقط من السردين أسبوعيا لمدة 12 شهرا توفر ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين “د” و”أوميغا 3″ لتقليل خطر الإصابة بالمرض ذاته من النوع 2 بشكل كبير، ويحفظ مستويات السكر في الدم كما أنه يدعم الصحة النفسية.