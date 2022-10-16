-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تراجع “كبير” في عدد عقود الزواج في تونس منذ 2016

الشروق أونلاين
  • 34
  • 0
تراجع “كبير” في عدد عقود الزواج في تونس منذ 2016
أرشيف

 تراجعت عقود الزواج المسجّلة في تونس بنسبة 33 بالمائة، في الفترة ما بين 2016 و2020، حسب ما تكشف عنه أرقام  المعهد التونسي للإحصاء.

وبلغ عدد عقود الزواج المسجّلة في 2020، 65 ألف و630 عقد، بعد ما كان في حدود 198 ألف و125 عقدا في سنة 2016. حسب الأرقام الرسمية.

وشهدت سنة 2020 أعلى نسبة انخفاض سنوي في عدد الزيجات (-21 بالمئة)، من 83 ألف و105 عقود في  2019، إلى 65 ألف و630 عقد.

ورافق هذا المنحى التنازلي لعدد الزيجات في تونس، تراجع هام في عدد الولادات في نفس الفترة، بنسبة 20.6 بالمائة. من 219 ألف و400 ولادة سنة 2016، إلى 174 ألف و100 ولادة سنة 2020.

واعتبر المصدر أن هذا التراجع قد يؤثّر بشكل كبير على الهرم السكاني في تونس، حيث تتجه أعمار السكان إلى الشيخوخة، بعد انتهاء مرحلة الانتقال الديمغرافي في سنة 2010.

مقالات ذات صلة
العدالة ستتصدى بحزم للجرائم الماسة بالنظام العام

العدالة ستتصدى بحزم للجرائم الماسة بالنظام العام

اختبارات أولى لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالمرسى

اختبارات أولى لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالمرسى

أخبار الجزائر ليوم السبت 15 أكتوبر 2022

أخبار الجزائر ليوم السبت 15 أكتوبر 2022

العرباوي: 3 أسئلة للنظام المغربي حول الصحراء الغربية

العرباوي: 3 أسئلة للنظام المغربي حول الصحراء الغربية

بالفيديو.. الوزير الأول يتحدث عن دفتر شروط استيراد السيارات

بالفيديو.. الوزير الأول يتحدث عن دفتر شروط استيراد السيارات

تسهيلات لسيارات أقلّ من 3 سنوات وامتيازات للكهربائية والهجينة

تسهيلات لسيارات أقلّ من 3 سنوات وامتيازات للكهربائية والهجينة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد