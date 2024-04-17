تراجع كبير لأسعار المواشي في الأسواق

قبل شهرين من عيد الأضحى

أكد العديد من الموالين، الاثنين، بسوق تيارت لبيع المواشي والمقام بطريق عين قاسمة، أن أسعار المواشي بصفة عامة تراجعت بشكل كبير، وأُرجعوا الأسباب إلى قلة الكلأ، وهو السبب الرئيسي في تراجع أسعار المواشي، حسب تعبيرهم.

“محمد” موال من بلدية السوقر، أكد لـ”الشروق”، أن سعر الخروف البالغ من خمسة أشهر إلى غاية سبعة أشهر، كان يصل إلى حدود خمسة ملايين سنتيم، غير أنه أصبح اليوم لا يتجاوز 35000 دج بفارق 15000 دج، وهو نفس الشيء بالنسبة لأسعار الكباش التي تراجعت إلى حدود 60000 دج بعدما كان سعرها يفوق 90000 دج، حتى أن عمليات البيع والشراء قلّت كثيرا بسبب تردّد المواطنين.

للعلم، فإن سوق ولاية تيارت ولأول مرة منذ سنوات، يشهد انخفاضا في أسعار المواشي، حيث صرح عبد القادر، أحد المواطنين ممن كانوا بسوق تيارت، أنه اقتنى كباشا من ولاية الجلفة من قبل بأسعار جد مرتفعة، بعد عودة والده من العمرة، وهو تقليد يقوم به المعتمرون بنحر الكباش إكراما للمهنئين الذين يقصدون المعتمرين لدى عودتهم، مضيفا أن الكباش انخفضت أسعارها في الايام الاخيرة، حسب تعبيره.

يشار إلى أن تراجع الأسعار بسوق الماشية بولاية تيارت، ما هو إلا عينة من تراجع الأسعار بجميع ولايات الوطن، حسب المربين، الذين يجوبون أسواق الوطن لبيع مواشيهم.