تراجع مرتقب في أسعار الخضر.. الاتحاد العام للتجار يؤكد

أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن وضعية التموين والأسعار في السوق الوطنية تبقى، في مجملها، عادية ومستقرة، مشيراً إلى أن الارتفاع المسجل في بعض المواد، لاسيما بعض الخضر على غرار الطماطم والجزر والثوم، يعد ارتفاعاً ظرفياً وموسمياً مرتبطاً بالعوامل المناخية ودورات الإنتاج، إضافة إلى تراجع العرض مقارنة بالطلب.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن هذه الزيادات تبقى مؤقتة وطبيعية، مؤكداً أن تحسن الظروف المناخية ودخول إنتاج فلاحي جديد إلى الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة من شأنه أن يساهم في تحسين التموين واستعادة التوازن تدريجياً، مع توقع تسجيل انخفاض في الأسعار خلال فترة وجيزة، وفق المؤشرات الميدانية الحالية.

وفي المقابل، أبرز البيان أن أغلب المواد الاستهلاكية الأخرى، سواء الخضر أو الفواكه أو المواد الغذائية الأساسية، متوفرة بكميات كافية وبأسعار معقولة، وموجودة بانتظام في المحلات التجارية، ضمن الأسعار المقننة والمسقفة المعمول بها، وهو ما يعكس استقرار السوق ونجاعة جهود مختلف الفاعلين.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه التقلبات الظرفية ترتبط بالسياق العام للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يترتب عنها من انعكاسات على سلاسل التموين والأسواق الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد أن التنسيق متواصل مع السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إضافة إلى مختلف الهيئات المعنية، بهدف ضمان وفرة المنتوجات وتأمين التموين المنتظم والحفاظ على استقرار الأسعار عبر كامل التراب الوطني.

كما ثمن الاتحاد وعي التجار ويقظة المستهلك الجزائري، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تروج لها بعض الصفحات، والتي تهدف إلى التشويش على استقرار السوق والتحريض على سلوكيات غير مبررة لا تخدم المصلحة العامة.

وجدد الاتحاد دعوته لكافة المهنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة في ضبط السوق وتعزيز التوازن وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكداً أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار استقرار السوق الوطنية وتحسنها خلال الفترة المقبلة.