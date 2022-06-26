تراجع مرتقب في أسعار الدجاج قريبا

قارب 400 دج للكلغ والبيض يواصل الارتفاع

شهدت أسعار اللحوم البيضاء، ارتفاعا ملحوظا في الأيام القليلة الماضية، حيث تراوح سعر الكلغ من لحوم الدواجن لدى أسواق التجزئة بين 320 دج إلى 420 دج.. وشهدت معها مادة البيض ارتفاعا متزامنا بلغ مستويات قياسية.

تعرف الفترة الصيفية، إقبالا كبيرا على أسعار اللحوم البيضاء، خاصة الدواجن، تزامنا مع مواسم الأعراس والأفراح، وزاد الطلب عليها، بمناسبة احتضان الجزائر لألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث استعدت فنادق ومطاعم مدينة وهران، المحتضنة للحدث، لاستقبال ضيوفها، بتوفير مختلف الوجبات، وعلى رأسها لحوم الدواجن والديك الرومي. والظاهرة تسبب في معاودة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، التي عرفت استقرارا الشهرين الأخيرين.

وفي الموضوع، أكد نائب رئيس جمعية مربي الدواجن، حمزة شريف، في تصريح لـ”الشروق”، بأن أسعار اللحوم البيضاء عرفت ارتفاعا لافتا، خلال الأسبوعين المنصرمين، حيث وصل سعر الكلغ بأسواق الجملة 250 دج، وناهزت أثمانه لدى تجار التجزئة بين 290 دج إلى 320 دج.

انخفاض بنحو 30 من المئة في سعر الدجاج

وفسّر محدثنا الظاهرة، بأن ارتفاع الأسعار جاء من المناطق الغربية، وبالخصوص مدينة وهران، بسبب احتضانها لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وزيادة إقبال أصحاب الفنادق والمطاعم على اقتناء اللحوم البيضاء والديك الرومي.

كما أنّ فصل الصّيف، معروف بكثرة الأعراس والولائم، ما يجعل الإقبال على لحوم الدواجن كبيرا، لملاءمة أسعارها ميزانية العائلات متوسطة الدّخل، مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء التي تبقى مرتفعة على طول السنة.

وأوضح شريف “بأن أسعار اللحوم البيضاء شرعت في النزول ابتداء من أمس السّبت، حيث تناقصت بين 20 دج و30 دج للكلغ، لكثرة العرض.. وهو ما يجعل الفترة المُقبلة تشهد انخفاضا محسوسا”.

أسعار البيض ستواصل الارتفاع

ومن جهة أخرى، تعرف أسعار البيض ارتفاعا محسوسا، حيث قفز سعر “بلاطو” البيض من 250 دج إلى غاية 410 دج، وهو ارتفاع “قياسي”. وفسّر شريف حمزة الظاهرة، بأن مربي الدواجن أخرجوا خلال الأيام الماضية، بيض التفقيس للبيع، بسبب قلة العرض “رغم أن تسويقه ممنوع قانونا” على حدّ قوله.

وأضاف، بأنه عندما يبدأ صوف أو زغب الصوص في الظهور، يتوقف المربون عن بيع بيض التفقيس، فترتفع الأسعار، كما أن الدجاجة المنتجة للبيض أو الدجاجة الحمراء، أعدادها في تناقص كبير مؤخرا، بسبب توجيهها لمصانع إنتاج “الكاشير”.

كل هذه العوامل، وأخرى ساهمت في ارتفاع سعر البيض، الذي سيبقى مرتفعا الأيام المقبلة، حسب تأكيد نائب رئيس جمعية مربي الدواجن.