تراجع مرتقب في أسعار مختلف الخصر والفواكه

أكد وجود وفرة كبيرة في المنتجات الفلاحية.. ديلمي لـ " الشروق":

بشّر رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، بتراجع محسوس لأسعار مختلف الخضر والفواكه بسبب الإنتاج الوفير الذي سيغرق أسواق الجملة خلال الأسابيع القادمة.

وأكد ديلمي في تصريح لـ”الشروق”، أن الأمطار الأخيرة جاءت في وقتها وستساهم في سرعة نضج الكثير من الشعب الفلاحية، بعد موجة الجفاف التي ضربت العديد من المناطق لأشهر طويلة والتي كادت تقضي على العديد من المنتجات في مقدمتها الحمضيات.

وقال محدثنا إن أسعار البرتقال و”المندرين” والليمون ستشهد المزيد من الانخفاض لما دون 100 دج، وهذا بعد تسويقها حاليا ما بين 120 و160 دج في أسواق التجزئة، وأضاف أنه رغم تأثير الجفاف على تساقط أزهار هذه الفواكه، فإن الإنتاج وفير هذا العام وستتدعم الأسواق خلال الأسابيع القادمة بكميات أكبر من الحمضيات وهذا ما سيزيد من تراجع أسعارها ويجعلها في متناول غالبية الجزائريين خاصة لما تتميز به هذه الفواكه من فوائد صحية ومساعدتها على مقاومة العديد من أمراض البرد.

وسيمتد الأمر بحسب ديلمي للعديد من المنتجات الفلاحية، على غرار البطاطا التي بلغت أسعارها في أسواق التجزئة مابين 55 و60 دج وستتراجع أكثر والأمر يخص أيضا العديد من الخضروات الموسمية، على غرار اللفت والجزر والبسباس والسلاطة والخرشف والبسباس و”الكرومبات” والبصل، مؤكدا أن بعض الخضروات غير الموسمية على غرار الطماطم والقرعة والفلفل التي تشهد أسعارها ارتفاعا نوعا ما ستشهد هي الأخرى تراجعا مستمرا لدخول كميات إضافية من الإنتاج الى أسواق الجملة خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وبالنسبة لأسعار الخضر والفواكه على مستوى سوق الجملة في ببوفاريك كانت نهاية الأسبوع الماضي كالتالي، البطاطا 55 دج، الجزر 40 دج اللفت 60 دج، قرنون 130 دج، فلفل حلو 140 دج، فلفل حار 150 دج، ثوم 450 دج، خرشف 65 دج، طماطم 70 دج، بسباس 35 دج، قرعة 230 دج، لوبيا ماشطو 160 دج، شفلور 100 دج، كرومبات 50 دج، ليمون 100ج، بصل 30 دج، سلطة 50 دج.

وفرة كبيرة للحمضيات وتراجع أسعار الموز

وفي جولة قادت “الشروق” للأسواق، وقفت على الوفرة الكبيرة لفواكه الحمضيات وتراجع أسعارها، حيث تسوق “الماندارين” ما بين 80 دج و160 دج والبرتقال ما بين 90 دج و160 دج والليمون ما بين 100 دج و120 دج، وتراجعت أسعار الموز لما دون 300 دج، وبدروها، شهدت فاكهة الرمان أيضا تراجعا في الأسعار ما بين 100 و150 دج.