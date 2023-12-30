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تراجع معدل المواليد الجدد عبر العالم في 2023

الشروق أونلاين
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تراجع معدل المواليد الجدد عبر العالم في 2023
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تراجع معدل المواليد الجدد

تراجع معدل المواليد الجدد في عام 2023 بنسبة 1.15 بالمئة، مقارنة بالسنة الماضية، بعد أن سجّل نحو 17.464 مولودا لكل 1000 شخص.

وفي عام 2022، بلغ معدل المواليد عبر العالم نحو 17.668 مولودا لكل 1000 شخص. بانخفاض قدره 1.15 بالمئة أيضا عن عام 2021، بحسب بيانات التوقعات السكانية الصادرة عن الأمم المتحدة.

ويتوقع الخبراء أن يصل عدد سكان العالم في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، إلى أكثر من 8 مليارات نسمة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.

وقد تجاوزت الهند منتصف هذه السنة، الصين من حيث تعداد السكان. لتصبح أكثر دول العالم من ناحية التعداد السكاني، بأكثر من 1.4 مليار نسمة.

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