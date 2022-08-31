تراجع مقلق لمستوى ديلور مع “نيس” الفرنسي

تزامن ذلك مع استعداده للعودة إلى "الخضر"

تتواصل معاناة الدولي الجزائري، آندي ديلور، نجم نادي نيس الفرنسي منذ بداية الموسم الجاري، بعد أن تعطلت آلته التهديفية مقارنة بما قدمه الموسم الماضي عندما أنهاه في صدارة هدافي النادي الفرنسي، موازاة مع النتائج المخيّبة للفريق منذ بداية الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقدم آندي ديلور مستويات كبيرة جدّا مع نادي نيس الموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل 20 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 40 مباراة خاضها مع الفريق بمختلف المسابقات، في حين لم ينجح لحد الآن وبعد 6 مباريات بمختلف المسابقات سوى بتسجيل هدف واحد، جاء عن طريق ضربة جزاء، وأرجع متابعون تراجع أداء النجم الجزائري هذا الموسم إلى التغييرات الكبيرة، التي طالت نادي نيس، وفي مقدمتها رحيل المدرب، كريستوف غالتييه، نحو باريس سان جيرمان، وتعويضه بالمدرب لوسيان فافر، الذي لم ينجح في تكرار نجاحات غالتييه لحد الآن، بعد أن حصد نقطتين فقط في 4 مباريات بالدوري الفرنسي.

ويتزامن الصيام التهديفي لنجم نادي ويغان الإنجليزي السابق مع إنهاء مشكلته مع الناخب الوطني، جمال بلماضي، واستعداده للعودة إلى منتخب “محاربي الصحراء” ابتداء من معسكر شهر سبتمبر والمشاركة في وديتي غينيا ونيجيريا المقررتين على الملعب الأولمبي بوهران (ميلود هدفي)، ويرى محللون أن الوضعية الحالية لآندي ديلور ستزيد من متاعب جمال بلماضي قبل التربص المقبل، بالنظر لعدم جاهزية العديد من المهاجمين الأساسيين، وفي مقدمتهم إسلام سليماني الذي انضم نهاية الأسبوع الماضي فقط إلى نادي بريست الفرنسي، فضلا عن محمد الأمين عمورة نجم نادي لوغانو السويسري، الذي عانى من كابوس الإصابة وعاد إلى المنافسة هذا الأسبوع فقط.

من جانبه، كشف الصحفي الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، محمد طوباش، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بأن عديد الأندية الأوروبية استفسرت لدى إدارة نادي نيس عن وضعية المهاجم آندي ديلور، لبحث مسألة ضمه، لكن جواب إدارة النادي الفرنسي كانت صارمة برفضها لكل العروض وأصرت على بقاء مهاجمها المخضرم، خاصة في ظل مشاركة نيس في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموشم.