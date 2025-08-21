تراجع نسبي في حرائق الغابات بفضل التدابير المتخذة للوقاية

سجلت المساحات المتضررة من حرائق الغابات تراجعا نسبيا إلى غاية شهر أوت الجاري، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وفقا لما أفادت به المديرية العامة للغابات في بيان لها اليوم الخميس، 21 أوت.

وهو تراجع يعكس فعالية التدابير المتخذة في إطار الحملة الوطنية للوقاية وحماية الغابات من الحرائق، وهو نتيجة إيجابية يتعين الحفاظ عليها من خلال تضافر جهود مختلف المتدخلين، إلى جانب المساهمة الحيوية للمجتمع المدني، وفقا للبيان الذي نقلته وكالة الانباء الجزائرية.

فبلغت المساحات المتضررة 71 ,2296 هكتار إلى غاية 20 أوت الجاري، مقابل 70 ,2879 هكتار خلال نفس الفترة من 2024.

وتقوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبر المديرية العامة للغابات، بإعداد مخطط وطني سنوي لحملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، باعتبارها من المخاطر الكبرى التي تواجهها الجزائر.

وتبنت السلطات العليا استراتيجية جديدة لتفادي هذه الحرائق والحد من آثارها، ترتكز على ركيزتين أساسيتين هما: الاستباقية والتشاركية، عبر التنسيق مع مختلف الفاعلين وإشراك المجتمع المدني، إضافة إلى إصدار نصوص تشريعية شددت العقوبات على مرتكبي الجرائم ذات الصلة، واقتناء وسائل تدخل جديدة منها الطائرات واستعمال التكنولوجيات الحديثة على غرار الطائرات بدون طيار، حسبما شرحته مديرية الغابات في بيانها.

المديرية العامة للغابات أفادت كذلك أن مصالحها اتخذت أيام 17 و18 و19 أوت الجاري، كافة التدابير اللازمة لاحتواء الوضع على مستوى الهياكل اللامركزية، عقب نشرة خاصة لمصالح الأرصاد الجوية أفادت بارتفاع درجات الحرارة المصحوبة برياح قوية بعدة ولايات.

وتم خلال هذه الفترة تسجيل 39 حريقا أتلف 84 ,233 هكتارا من الغطاء النباتي حيث سجلت ولاية تيزي وزو 12 حريقا أتلف 80 ,93 هكتار، بجاية 4 حرائق (50 ,93هكتار)، جيجل 5 حرائق (50 ,17 هكتار)، سكيكدة 6 حرائق (25 ,13 هكتار)، وسوق أهراس حريقين (6 هكتار)، وتيبازة 3 حرائق (60 ,3 هكتار)، حسب ذات المصدر.