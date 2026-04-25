ترامب: إيران ستقدم عرضاً يلبي مطالب واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية مطالب واشنطن، وذلك قبيل جولة جديدة من المحادثات بإسلام ىباد.

وأوضح ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة “رويترز” قائلا: “سيقدمون عرضاً وسنرى ما سيحدث”، مشيراً إلى أنه لا يعرف بعد ماهية هذا العرض.

وعندما سُئل عن الطرف الذي تتفاوض معه الولايات المتحدة، قال: “لا أريد أن أقول ذلك، لكننا نتعامل مع الأشخاص الذين يتولون المسؤولية الآن”. بينما أحجم عن تحديد أسماء.

ولدى سؤاله عما هو مطلوب لرفع الحصار، قال: “سأضطر للإجابة على هذا السؤال لاحقاً. ينبغي أن أرى ما سيعرضونه”.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي يشدد على أن أي اتفاق لا بد أن يشمل تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب والسماح بحرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

