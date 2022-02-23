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ترامب: اعتراف بوتين بانفصال شرق أوكرانيا “عمل عبقري”

الشروق أونلاين
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ترامب: اعتراف بوتين بانفصال شرق أوكرانيا “عمل عبقري”
ح.م
ترامب رفقة الرئيس الروسي

أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانفصال شرق أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه عمل “عبقري”.

وقال ترامب، الثلاثاء، خلال مقابلة مع إذاعة يمينية لدى سؤاله عن رأيه في اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك، أجاب بأنه بأن “هذا عمل عبقري”، مضيفا “بوتين يعلن استقلال منطقة كبيرة من أوكرانيا، هذا رائع”.

ووصف ترامب تكتيكات بوتين بأنها كانت “ذكية”، من دون أن يعقّب أكثر، وتابع قائلا “أن الولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه التكتيكات عند حدودها مع المكسيك”.

 وانتقد ترامب -في بيان منفصل- طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكرًا بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه ببوتين، ومؤكدا أن سيد الكرملين ما كان ليتصرّف على هذا النحو “أبدا” في ظلّ إدارته.

وقال “لو أديرت الأزمة بشكل صحيح ما كان هناك أيّ سبب لحدوث ما يحدث حاليا في أوكرانيا”، وأضاف “أعرف فلاديمير بوتين جيدا، وما كان يفعل أبدا في ظلّ إدارة ترامب ما يفعله حاليا، مستحيل!”.

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