ترامب: العلاقات الجزائرية الأمريكية تعرف مزيدا من القوة والتطور

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

وأعرب ترامب في رسالته، حسب ما نقله بيان للرئاسة الجزائرية يوم الأربعاء، عن “أصدق تهانيه، متمنيا للشعب الجزائري مزيدا من التقدم والازدهار”.

وأكد الرئيس الأمريكي بذات المناسبة، أن “العلاقات الجزائرية الأمريكية، شهدت خلال السنة الماضية مزيدا من القوة والتطور”. مشيدا بما تحقق من تقدم في الشراكة الثنائية، لا سيّما في مجالات:

دعم الأمن والسلم،

والتعاون في مكافحة الإرهاب.

كما أبرز ترامب “تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجزائري و الأمريكي”، يقول بيان الرئاسة.

وزير الخارجية الأمريكي: علاقاتنا مع الجزائر شهدت تقدما ملحوظا في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية

من جهته، أشاد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يوم الإثنين الماضي، بـ”التقدّم الملحوظ” الذي عرفته العلاقات الثنائية بين واشنطن والجزائر، في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية.

جاء هذا في تهنئة روبيو التي بعثها إلى الجزائر، بمناسبة الذكرى الـ64 لاسترجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية 1962.

وجاء في التهنئة التي نشرها الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية:”بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهاني إلى حكومة وشعب الجزائر. بمناسبة عيدها الوطني الرابع والستين”.

قبل أن يضيف:”شهدت علاقاتنا الثنائية خلال العام الماضي، تقدما ملحوظا في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا وتحقيق مزيد من الازدهار لبلدينا”.