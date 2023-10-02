ترامب : المدعية العامة فاسدة وجميعهم فاسدون وحتى بلدنا مليء بالفساد

تنطلق اليوم محاكمة الرئيس السابق بتهمة الإحتيال التجاري :

انطلقت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محكمة نيويورك منذ حوالي ساعة. الرئيس الأمريكي السابق يمثل أمام القضاء بتهمة الإحتيال التجاري.

انطلقت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محكمة نيويورك منذ حوالي ساعة. الرئيس الأمريكي السابق يمثل أمام القضاء بتهمة الإحتيال التجاري.

وقف اليوم، الإثنين 2 أكتوبر، دونالد ترامب أمام المدعية العامة التي قالت، حسب ما نقلته الجزيرة عاجل “رسالتي بسيطة وهي أنه لا أحد فوق القانون بغض النظر عن مدى قوته وحجم ثروته.” لتضيف أن “ترامب والمتهمون الآخرون ارتكبوا عمليات احتيال مستمر ومتكررة”.

أثناء مرافعته عن موكله، قال محامي ترامب أن “ملاحقة الرئيس السابق هي الطريقة الوحيدة لإيقافه لكنه سيتحدى ذلك وسيقاوم.” مؤكدا أن ثروة ترامب تتجاوز بكثير ما يقوله الإدعاء العام.

المحامي اعتبر أن “القضية ليست إلا تدخلا في الإنتخابات والديمقراطيون يعرفون أن ترامب يتقدم على بايدن بفارق كبير”.

أثناء منحه الكلمة، لم يكتف دونالد ترامب بالدفاع عن نفسه، بل هاجم المدعية العامة والديموقراطيين، إضافة إلى منافسه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.

الرئيس الأمريكي السابق الذي جلس اليوم في مقعد المتهم، قال “ما يجري معي يعتبر أكبر محاولة للمضايقة السياسية في العالم”، ليضيف “الجريمة المرتكبة هي ضدي أنا ووزير العدل فاسد وما يأتي من وزارة الدفاع منسق في واشنطن”.

دونالد ترامب هاجم أيضا المدعية العامة ووصفها بالعنصرية وقال أنه تسعى إلى منصب حاكم الولاية لكنها فشلت. كما هاجم أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن واصفا إياه بـ”الرئيس الذي يقود البلاد ولا يعي ما يفعله”.

“هذه محاولة لإيذائي في الإنتخابات الرئاسية وهذا أمر لم يحصل من قبل مع رئيس سابق”. ترامب قال أيضا “لدينا مدعية عامة فاسدة وجميعهم فاسدون وحتى بلدنا مليء بالفساد”.

إضافة للدفاع عن براءته من التهم الموجهة إليه، دونالد ترامب قال “الهدف من هذه القضايا التي حركوها ضدي هو القضاء علي ومنعي من خوض الإنتخابات”.