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ترامب: سأسمح لروسيا بفعل ما تشاء مع دول الناتو “التي لا تدفع”

الشروق أونلاين
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ترامب: سأسمح لروسيا بفعل ما تشاء مع دول الناتو “التي لا تدفع”
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ترامب وبوتين

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت، إن الولايات المتحدة لن يكون عليها أن تدافع عن أي دولة عضو في حلف “الناتو”، ما لم تكن تدفع التزاماتها المالية للحلف.

جاء هذا في كلمة ألقاها ترامب، المرشّح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة هذا العام، في ولاية كارولاينا الجنوبية.

وذكر ترامب في كلمته أنه “تجادل مع أحد حلفاء واشنطن في الناتو، خلال فترته الرئاسية السابقة (2017-2021)، بسبب تهديده بعدم الدفاع عن أعضاء الحلف الذين لا يحققون أهداف الإنفاق الدفاعي”.

وأضاف ترامب أنه قال لقائد هذه الدولة التي لم يسمّها، إنه سيسمح لروسيا بأن “تفعل ما تشاء مع بلدان الحلف المتخلفة عن مدفوعاتها المالية”.

وقال ترامب: “لماذا لا تدفعون؟ لم أكن لأحميكم، في الواقع سأدعمها (روسيا) في فعل ما تريد بكم. عليكم أن تدفعوا”.

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