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ترامب: سأعود إلى البيت الأبيض عام 2024

الشروق أونلاين
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ترامب: سأعود إلى البيت الأبيض عام 2024
ح.م
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع شعبي، السبت، بأنه سيعود إلى البيت الأبيض في عام 2024.

وأكد ترامب خلال تجمع أطلق عليه “جولة الحرية الأمريكية” في خطاب موجه للمشاركين فيه قائلا “في عام 2024، سوف نستعيد بيتنا الأبيض الجميل”.

 وتابع ترامب قائلا “بدعم من الجميع في هذه القاعة، سنعيد مجلس النواب، ونستعيد مجلس الشيوخ ونستعيد بلادنا، والأهم من ذلك في عام 2024، سنستعيد بيتنا الأبيض الجميل”.

كما قال ترامب مخاطبًا حشدًا من رواد الرالي في جولة الحرية الأمريكية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا “كان لديكم رئيس يضع أمريكا في المقام الأول دائمًا”، مضيفًا “سأعود وسنكون أفضل وأقوى من أي وقت مضى”.

وتابع قائلا “لقد فزنا مرتين، قدمنا ​​أداء أفضل بكثير في المرة الثانية، وقد يتعين علينا القيام بذلك مرة أخرى”. الآن فاز الرئيس جو بايدن في نوفمبر 2020 ، وتم التصديق على انتخابه في جانفي من العام الماضي”.

ولم يعلن ترامب عن ترشحه رسميًا لانتخابات عام 2024 حتى الآن.

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