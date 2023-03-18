ترامب: سيتم اعتقالي الثلاثاء المقبل

قال الرئيس السابق دونالد ترامب، السبت، إنه يتوقع أن يتم القبض عليه الثلاثاء المقبل، فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه المدعي العام لمنطقة مانهاتن ودعا إلى أنصاره إلى الاحتجاج.

وقالت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب تحدث في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى نفسه، إن “المرشح الجمهوري البارز والرئيس السابق للولايات المتحدة سيُعتقل يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل”.

بينما لم يقدم ترامب أي تفاصيل حول سبب توقع توجيه الاتهام إليه، كان فريقه القانوني يتوقع أن يحدث ذلك قريبًا وكان يستعد وراء الكواليس للخطوات التالية.

ومن المتوقع أن يقدم الرئيس السابق نفسه في مانهاتن بعد التهم الرسمية وقد أعرب عن رغبته في إلقاء خطاب بعد ذلك، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيفعل ذلك في النهاية أم لا.

واشتكى ترامب سرا من أنه يعتقد أنه سيتم توجيه الاتهام إليه فقط لأنه يعتقد أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براج “يكرهه”، وفقًا لمصدر مطلع على ما قاله ترامب.

وكان بعض مستشاري ترامب قد حثوه بشكل خاص على عدم الدعوة إلى الاحتجاجات، خوفًا من بصريات الاحتجاج الجماهيري في شوارع مانهاتن التي خرجت عن السيطرة أو تشبه هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.