ترامب في الأراضي المحتلة.. وهذا ما قاله عن “رفييرا الشرق الأوسط” وسلاح حماس!

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الاثنين، إلى الأراضي المحتلة، تزامناً مع بدء تنفيذ خطته بتبادل الأسرى بين المقاومة والعدو الصهيوني.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية، فإن ترامب سيخاطب الكنيست “الإسرائيلي” خلال الزيارة، قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة يحضرها عدد من قادة العالم للتباحث حول تنفيذ آليات وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالكنيست ثم يجتمع بعائلات الأسرى، قبل أن يتوجه إلى مصر للتوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وصرح ترامب، أثناء تحليقه نحو الأراضي المحتلة بأن “الحرب انتهت”، معبّراً عن تفاؤله بأن الاتفاق “سيصمد” ويمكن أن يؤسّس لسلام دائم في المنطقة، منتقدًا بذلك سؤال مراسلة صحفية بشأن عدم تصريح نتنياهو بشكل واضح عن نهاية الحرب.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول تحويل غزة لـ ريفيرا الشرق الأوسط -في إشارة لتصريح سابق له- قال ترامب: “لا أعلم عن ريفيرا شيء الآن.. يجب البدء في إزالة الأنقاض، وإزالة التدمير”.

وخلال النقاش، طرحت عليه مراسلة سؤالا حول تأسيس حركة المقاومة حماس كقوة شرطة في غزة، فقالت: “حماس تقوم بتأسيس نفسها كقوة شرطة، وتطلق النار على منافسيها؟”.

فأجاب: “أعطيناهم الموافقة، إنهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون إيقاف المشاكل، ونحن منحناهم الموافقة. طلبنا منهم المراقبة للتأكد من عدم وقوع جرائم كبيرة أو مشاكل في مثل هذه الظروف. نريد أن يكون الوضع آمنا”.

وأضاف ترامب أن “عدد القتلى في غزة بلغ 60 ألف شخص، وأن هناك مناطق دمرت بالكامل، مشيرا إلى أن الحرب بين حماس وإسرائيل انتهت بالفعل”.

وقد أثارت تصريحات ترامب حول منح حماس الموافقة ووقتا محددا لبسط الأمن في غزة اهتمام جمهور منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر مغردون أن هذه التصريحات تبدو محاولة من ترامب لتهدئة الجدل المتعلق بنزع سلاح حماس، فهو يدرك أن الأمر بالغ التعقيد ولا يرغب في الخوض فيه بعمق في هذه المرحلة، إذ لا يستطيع الجزم بمآلات المرحلة القادمة.

ولدى هبوط طائرة الرئاسة الأميركية في مطار بن غوريون، كان رئيس الاحتلال الإسرائيلي اسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقبال ترامب، الذي قال قبيل انطلاقه من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، بأن رحلته إلى الشرق الأوسط ستكون “مميزة جداً”.

يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأت عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال، حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه ابتداءً من اليوم، ستستلم فرقها، المحتجزين في غزة وتنقلهم إلى سلطات الاحتلال.

وقبل أيام كشف ترامب عن زيارة ينفذها للكيان، وقال في حديثه لموقع “أكسيوس” الأمريكي: “من المرجح أن أزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة وربما سألقي كلمة أمام الكنيست. يريدون مني إلقاء خطاب في الكنيست وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا رغبوا في قيامي بذلك”.

وتعتبر هذه الزيارة التي وصفتها وسائل إعلام عبرية بالأقصر في التاريخ كونها تدوم 4 ساعات فقط، هي الأولى لدونالد ترامب منذ توليه منصبه في 2025، حيث كانت آخر زيارة له للكيان خلال فترة رئاسته الأولى عام 2017.