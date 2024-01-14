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ترامب: لم نكن في أي وقت مضى في خطر حرب عالمية ثالثة كما نحن الآن

الشروق أونلاين
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ترامب: لم نكن في أي وقت مضى في خطر حرب عالمية ثالثة كما نحن الآن
ح. م
دونالد ترامب.

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه يتوقع نشوب حرب عالمية ثالثة، وهذا في حديث له أمام أنصاره في ولاية أيوا.

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” فالرئيس الأمريكي السابق قال “لا أعتقد أننا كنا في أي وقت مضى في خطر حرب عالمية ثالثة كما نحن الآن. وكما أقول في كل خطاب، سأمنع حربا عالمية ثالثة، أعرف كل هؤلاء الناس”.

دونالد ترامب استغل الفرصة أيضا لمهاجمة منافسه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والرئيس الحالي للولايات المتحدة، جو بايدن. فقال ترامب أنه وبسبب سياسة بايدن أصبحت الولايات المتحدة “دولة ضعيفة وغير فعالة”.

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