ترامب لنتنياهو: “إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر الهاتف مباشرة بعد اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وكشف ترامب عن تفاصيل المحادثة التي وصفت بالمطولة، قائلا: “قلت لنتنياهو إن إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم وهو يفهم ذلك جيدا. قلت لنتنياهو إن الأهم هو أن الجميع سيحبون إسرائيل مرة أخرى”.

وأضاف: “قلت لك يا بيبي: إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم، لا يمكنها أن تحارب العالم”.

وأردف: “سيتم إطلاق سراح الرهائن يوم الاثنين المقبل بمن فيهم الأموات”.

وتابع الرئيس ترامب قائلا لفوكس نيوز: “هذا يوم عظيم للعالم. أنا واثق للغاية من أن السلام سيسود الشرق الأوسط”.

وأضاف: “ما تم التوصل إليه أكثر من ايقاف حرب غزة، هذا سلام في الشرق الأوسط وهو أمر مذهل. أعتقد أن إيران ستكون بالفعل جزءا من عملية السلام الأوسع”.

وفي المقابل، كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن زيارة ينفذها للكيان، وقال في حديثه لموقع “أكسيوس” الامريكي: “من المرجح أن أزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة وربما سألقي كلمة أمام الكنيست. يريدون مني إلقاء خطاب في الكنيست وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا رغبوا في قيامي بذلك”.