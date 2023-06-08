 ترامب معلقا على قضية “الوثائق السرية”: لم يخبرني أحد أنني متهم

علّق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على ما نشرته وسائل الإعلام عن احتمال توجيه اتهام إليه في قضية “الوثائق السرية”.

وقال ترامب، على شبكة “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي التابعة له، إنه “لم يخبرني أحد أنني متهم، ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنني لم أرتكب أي خطأ”.

وقالت وسائل إعلام أمريكية ودولية، إن دونالد ترامب يواجه تحقيقاً جنائياً جديداً بشأن تعامله مع ملفات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وتشير خطوة المدعين الفيدراليين بإخطار الرئيس السابق بوجود تحقيق جنائي ضده، إلى أنه قد يواجه اتهامات قريباً.

وفي حال حدوث ذلك، فستكون هذه هي لائحة الاتهام الثانية لترامب، الذي أطلق مؤخراً حملته الانتخابية ليصبح رئيساً مرة أخرى.

ويبحث المدعون العامون، في نقل ترامب للملفات السرية إلى ملكيته الخاصة في منتجع “مار إيه لاغو” بولاية فلوريدا منذ العام الماضي.

وتم تفتيش الممتلكات الواقعة على شاطئ البحر في أوت الماضي وتمت مصادرة 11 ألف وثيقة، بما في ذلك حوالي 100 منها تم تصنيفها على أنها سرية.

كما تم تصنيف البعض الآخر على أنه سري للغاية.