ترامب مهاجما نتنياهو: وجودي أجّل زوال إسرائيل

صبّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غضبه على رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو، متهما إياه بـ”عدم الولاء”ومؤكدا أن وجوده في البيت الأبيض أجّل زوال إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلامية عبرية، الجمعة، تصريح ترامب خلال مقابلتين أجراهما مع موقع واللا العبري “لو لم أصل إلى الرئاسة الأميركية، أعتقد أنه كان سيتم القضاء على إسرائيل، وحتى الآن أنا أعتقد أنه كان سيتم القضاء على إسرائيل”.

وتابع ترامب قائلا “إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، تعامل معي بعدم إخلاص ونكران الجميل، بالرغم من كل ما فعله من أجله خلال أربع سنوات ولايته في البيت الأبيض”.

وبحسب الموقع العبري فقد تبين أن غضب ترامب على نتنياهو نابع من أن الأخير هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعد فوزه على ترامب في الانتخابات الرئاسية، وفيما كان ترامب لا يزال يحاول التشكيك بنتائجها.