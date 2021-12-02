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ترامب: ميغان ميركل قللت من احترام الملكة وتلاعبت بالأمير هاري

جواهر الشروق
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ترامب: ميغان ميركل قللت من احترام الملكة وتلاعبت بالأمير هاري

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة لميغان ميركل، زوجة الأمير هاري، حيث اتهمها بالتقليل من احترام الملكة إليزابيث الثانية، والتلاعب ”بصورة فظيعة” بزوجها الأمير هاري.

وقال ترامب في حوار تم بثه على قناة جي بي نيوز، الأربعاء، إن أفعال دوق ودوقة ساسكس خلال الأعوام الماضية تؤلم ”الملكة”.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن ترامب القول أثناء الحديث مع نايجل فاراج رئيس حزب استقلال المملكة المتحدة سابقا، إنه لم يكن أبدا من محبي ميغان التي يعتقد أنها تستغل الأمير هاري.

وقال: “لست من محبيها، لم أكن كذلك منذ اليوم الأول. أعتقد أنه تم استغلال هاري بصورة فظيعة وأعتقد أنه يوما ما سيندم على ذلك”.

وأضاف: “أعتقد أنه تم استغلال هاري بشكل مروع، وأن ذلك دمر علاقته مع أسرته، وهذا يؤلم الملكة”.
وقال ترامب: “أعتقد أن ميجان قللت من احترام الملكة، التي تعد سيدة وشخصية عظيمة وتاريخية”.

وتحدث ترامب عن حبه للملكة، قائلا إنه تربى على احترام العائلة الملكية لأن والدته كانت من اسكتلندا.

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