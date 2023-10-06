ترامب يبدي استعداده لرئاسة مجلس النواب “مؤقتا”

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن استعداده لقبول منصب رئيس لمجلس النواب الأمريكي “مؤقتاً”، وذلك لتوحيد صفوف الجمهوريين الذين يواجهون انقساماً حاداً بعد عزل كيفن مكارثي.

وقال ترامب في حديث لموقع Fox News، إنه طُلب منه أن يترأس المجلس كـ”موحّد” للصفوف، مضيفاً: “إن لم يتمكنوا من التصويت (لاختيار رئيس للمجلس)، طلبوا مني أن أفكر في تولي المنصب ريثما يأتون بشخص على المدى الطويل، لأنني سأترشح للرئاسة”.

كما أشار الرئيس في حديثه قائلاً: “طلبوا مني (الجمهوريون) إن كان بإمكاني أخذه (المنصب) لفترة قصيرة من الوقت من أجل الحزب، أنا لا أفعل هذا لأني أرغب فيه، سأفعله إن كان الأمر لازماً، إن لم يتمكنوا من اتخاذ قرارهم”.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن كشف في وقت سابق، أن لا طموح لديه لرئاسة مجلس النواب، مؤكداً أن تركيزه حالياً منصبٌّ على العودة للبيت الأبيض، وأنه مستعد للمساعدة على انتخاب رئيس للمجلس.

ورُشح ثلاثة أعضاء على الأقل في الكونغرس الأمريكي لشغل منصب رئيس مجلس النواب، وقال ترامب على هامش جلسة للنظر في دعوى مدنية ضده في محكمة بنيويورك: “إذا كان بإمكاني المساعدة في العملية (الانتخابية)، فسأفعل ذلك. لدينا كثير من الأشخاص الذين يمكنهم القيام بعمل جيد كرئيس (لمجلس النواب). أنا أركز على رئاسة (البيت الأبيض)”.