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ترامب يتراجع: لا ينبغي لأحد فرض رسوم لعبور مضيق هرمز

الشروق أونلاين
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ترامب يتراجع: لا ينبغي لأحد فرض رسوم لعبور مضيق هرمز
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دونالد ترامب

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراحه فرض رسوم بنسبة 20 بالمئة، مقابل ما يعتبره حماية أمريكية لمضيق هرمز. وقال إنه سيسعى ‌بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاقات استثمارية مع دول الخليج.

وشنّت القوات الأمريكية موجة من الهجمات على إيران، لليوم الثالث على التوالي، بعد أن أعلنت طهران إغلاق ​المضيق. كما توعّد ترامب بفرض رسوم على عبوره، بعد حصاره من القوات الأمريكية.

لكن قبل أقل من 5 ⁠ساعات من الموعد المقرر لدخول الرسوم حيز التنفيذ، عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش هذا الثلاثاء. قال ترامب إن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة ​البحرية باستثناء الملاحة الإيرانية، وإنه “لا ينبغي لأحد فرض رسوم على عبوره”.

وجاء في منشور لترامب على منصة “تروث سوشال:”بناء على محادثات مثمرة للغاية مع زعماء الشرق الأوسط، قررت استبدال الرسوم الأمريكية البالغة 20 بالمئة، باتفاقات تجارية واستثمارية ​ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة”.

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