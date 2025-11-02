ترامب يتفاخر بتجديد حمّام البيت الأبيض.. ماذا استعمل فيه؟

تفاخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأحدث التجديدات التي أُجريت على حمّام البيت الأبيض الذي استعمل فيه الرخام والديكورات المذهبّة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة.

ونشر ترامب عشرات الصور للحمّام الذي أصبح الآن مغطى من الأرض إلى السقف بما وصفه بـ “رخام التماثيل المصقول باللونين الأبيض والأسود”.

وكتب في أحد منشورات “تروث سوشيال” السبعة التي تحتوي على صور لعملية التجديد: “كان هذا مناسبا جدا لعصر أبراهام لينكولن، وفي الواقع، قد يكون الرخام الذي كان موجودا هناك في الأصل “.

يُظهر الحمام أيضا تجهيزات وديكورات ذهبية اللون – بما في ذلك صنابير حوض الاستحمام والمغسلة، وشمعدانات جدارية، وصندوق قمامة، بالإضافة إلى ثريا كريستالية معلقة، وفقا للصور.

وصرح الرئيس الأمريكي لشبكة “إن بي سي نيوز” في وقت سابق أنه يعتزم تحديث حمام غرفة نوم لينكولن التاريخية بأسلوبٍ يتماشى مع عصر الرئيس السادس عشر، الذي تولى منصبه من عام 1861 حتى اغتياله عام 1865.

وكتب ترامب في منشور يوم الجمعة أن الديكور السابق، وهو عبارة عن بلاط أخضر على طراز “آرت ديكو”، كان “غير مناسب تماما لعصر لينكولن”.

هذا الأمر، جعل الخصوم الديمقراطيين للرئيس الأمريكي، ينتقدونه بشدة لتركيزه على تجديد الحمام في الوقت الذي يُهدد فيه إغلاق الحكومة، الذي دخل يومه الـ 31، الوصول إلى الخدمات الفيدرالية الأساسية.

كتب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في منشور على موقع” اكس:”يهتم دونالد ترامب بمراحيضه أكثر من اهتمامه بإصلاح نظام الرعاية الصحية”.

وغرّد المعلق الديمقراطي هاري سيسون: “يُحرم ملايين الناس من المساعدات الغذائية، ولا يستطيع ملايين منهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية بعد الآن، لكن لا تقلقوا يا رفاق ترامب حصل على حمام جديد”.

وأضاف سيسون: “هذا كلام فارغ، ومنفصل عن الواقع، ومثير للاشمئزاز”.

وعلق الإعلامي المناهض للرئيس الأمريكي: رون فيليبوفسكي: “نحن في إغلاق حكومي خطير، ولكن بدلا من التفاوض، نشر ترامب عدة صور لتجديد حمّامه في البيت الأبيض اليوم، والآن هذا ما حدث”.