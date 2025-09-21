-- -- -- / -- -- --
ترامب يتوعد أفغانستان بـ”أمور سيئة” إذا لم تُعد قاعدة “باغرام”

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن “أمورا سيئة” ستحدث لأفغانستان إذا لم توافق على إعادة قاعدة باغرام الجوية إلى سيطرة الولايات المتحدة.

وقال ترامب، السبت، في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”: “إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة بغرام الجوية إلى من أنشأها، أي الولايات المتحدة، فإن أمورا سيئة ستحدث”.

وكان ترامب قد صرّح يوم الخميس بأن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة السيطرة على القاعدة التي استخدمتها القوات الأمريكية عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، وقال للصحفيين يوم الجمعة إنه يجري محادثات مع أفغانستان بهذا الشأن.

 وأدى انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021 إلى سيطرة حركة طالبان على القاعدة الأمريكية والإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.

وكانت “بغرام” في السابق كبرى القواعد العسكرية الأمريكية بأفغانستان، وسُلّمت للجيش الأفغاني قبل وقت قصير من سيطرة طالبان على مقاليد السلطة في البلاد.

وبعد إخلاء القوات الأمريكية القاعدة مطلع جويلية 2021، استسلمت القوات الحكومية الأفغانية التي كانت في قاعدة “بغرام” الجوية في 15 أوت من العام نفسه، لقوات حركة “طالبان”.

يذكر أن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان بدأ في 7 أكتوبر 2001، واستمر 20 عاما، قبل أن تسحب واشنطن آخر قواتها من البلاد في 31 أوت 2021، تاركة خلفها مئات المواطنين الأمريكيين، وآلاف الأفغان الذين عملوا معها، فضلا عن معدات وأسلحة بملايين الدولارات.

