ترامب يتوعد إيران: مضيق هرمز سيُفتح “قريبا جدا”

الشروق أونلاين
 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أمس الجمعة إن الولايات ​المتحدة ستعيد فتح مضيق هرمز “قريبا جدا”.

وأكد ترامب أن بلاده “لن تسمح بأي تهديد للملاحة في المياه الدولية”، وتوعد إيران بإنهاء أزمة مضيق هرمز “بطريقة أو بأخرى إذا لزم الأمر”، وذلك قُبيل محادثات سلام في باكستان سيشكّل هذا الممر الحيوي بندا رئيسيا فيها.

وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة لدى مغادرته واشنطن في رحلة داخلية: “سوف نفتح الخليج معهم أو بدونهم… أو المضيق كما يسمونه.”

وأضاف “أعتقد أن الأمر سيكون سريعا إلى حدّ ما، وإذا لم يحدث ذلك فسنكون قادرين على إنهاء الأمر”، مشدّدا على أن المضيق سيُفتح “قريبا”.

وأشار ترامب ‌أيضا إلى أن دولا أخرى عرضت المساعدة، لكنه لم يحدد أي دولة.

وقال ترامب “تستخدم دول أخرى المضيق. لذا، هناك دول أخرى ​تعرض تقديم المساعدة، وستساعدنا”.

وأضاف “لن يكون الأمر سهلا… أود ​أن أقول إننا سنفتحه قريبا جدا”.

