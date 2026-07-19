ترامب يحذر من انفجار إقليمي ويدعو إلى ردع إيران

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، من انفجار إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة ردع إيران.

وجاءت تهديدات ترامب بعد مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي ​آخر عقب هجوم إيراني، حيث قال لصحيفة نيويورك بوست إن “مقتلهما أمر مؤسف لكن المهمة العسكرية لا تزال ضرورية”، محذرا من ازلاق المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران.

في ذات السياق، قال الباحث في مركز جنيف للسياسات الأمنية، علي أحمدي، في مقابلة مع الجزيرة، إن المنطقة تتجه نحو سيناريو تصعيدي غير مسبوق، في ظل انهيار الثقة بالكامل بين واشنطن وطهران عقب سقوط مذكرة التفاهم.

واعتبر أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى تدخل بري إذا تعرضت سفنها في الخليج لهجمات، مؤكدا في الوقت نفسه أن فرص إحياء المسار الدبلوماسي أو استئناف المفاوضات تكاد تكون معدومة في المرحلة الراهنة.

وحذّر قائد “مقر خاتم الأنبياء” المركزي في إيران، اللواء الطيار علي عبد اللهي، الولايات المتحدة من أن أي عمل عسكري أو وحشي ضد بلاده سيقابل برد حازم ومدمّر، مؤكدا جاهزية الجيش للدفاع عن أمن البلاد وسيادتها.

وقال عبد اللهي إن “القوات المسلحة الإيرانية تجدد التزامها بتوجيهات المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي”، مؤكدا “مواصلة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والتنسيق بين القوات المسلحة ومؤسسات الدولة بما يحفظ أمن إيران ومصالحها”.

وأضاف أن أي “طمع أو توسع أو اعتداء من جانب الولايات المتحدة سيواجه برد ستكون تبعاته أثقل بكثير من الحروب المفروضة السابقة”، مشددا أن القدرات الدفاعية الإيرانية تمثل ركيزة أساسية لحماية أمن البلاد واستقرارها، وفقا لوكالة أنباء “إرنا” الإيرانية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، اكتمال أحدث جولة من الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن الموجة “استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات”، وفق تعبيرها.

بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.