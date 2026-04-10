ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم على ناقلات النفط

ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم على ناقلات النفط

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إيران من فرض رسوم على سفن الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز.

قال ترامب على منصته تروث سوشال “هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوما على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن!”.

وفي منشور ثان بعد دقائق، أضاف ترامب “بسرعة كبيرة، سترون النفط يبدأ بالتدفق، سواء بمساعدة إيران أو دونها”.

وواصل ترامب سلسلة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي متّهما هذه المرة طهران بـ”القيام بعمل سيئ للغاية، بل يمكن القول إنه مخزٍ، في مسألة مرور النفط عبر مضيق هرمز”.

وأضاف “هذا ليس ما اتفقنا عليه!”.

ولم تمرّ سوى 10 سفن عبر مضيق هرمز منذ دخول وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط حيّز التنفيذ، وذلك وفق بيانات خدمة المراقبة البحرية “مارين ترافيك” التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.

مقالات ذات صلة
الجزائر ترحب باتفاق وقف العمليات العسكرية في الخليج والشرق الأوسط

الجزائر ترحب باتفاق وقف العمليات العسكرية في الخليج والشرق الأوسط

توثيق هجمات الطائرات بدون طيار ضد السكان المدنيين في الصحراء الغربية

توثيق هجمات الطائرات بدون طيار ضد السكان المدنيين في الصحراء الغربية

روسيا والصين ستقترح مشروع “قرار بديل” حول الوضع في الشرق الأوسط

روسيا والصين ستقترح مشروع “قرار بديل” حول الوضع في الشرق الأوسط

نتنياهو يدعم قرار ترامب بشأن إيران.. ويصعّد في لبنان

نتنياهو يدعم قرار ترامب بشأن إيران.. ويصعّد في لبنان

سانشيز يهاجم واشنطن: لن نصفّق لمن أشعل العالم

سانشيز يهاجم واشنطن: لن نصفّق لمن أشعل العالم

صاروخ “توماهوك” أمريكي يصيب منطقة مزدحمة في طهران “من دون أن ينفجر”

صاروخ “توماهوك” أمريكي يصيب منطقة مزدحمة في طهران “من دون أن ينفجر”

