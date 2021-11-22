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رياضة

ترامب يحصل على “الحزام الأسود” ويصل إلى مرتبة بوتين

سليم.ع
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ترامب يحصل على “الحزام الأسود” ويصل إلى مرتبة بوتين

تحصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حزام دان الأسود التاسع، من أكاديمية التايكوندو العالمية ومقرها كوريا الجنوبية.

وزار لي دونغ، رئيس أكاديمية التايكوندو العالمية، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منزله بمنتجع “مار إيه لاغو” لمنحه الحزام الأسود وشهادة فخرية.

وأعرب ترامب عن سعادته بتسلم هذه الشهادة الفخرية، وقال إن التايكوندو، فن قتالي رائع لحماية النفس في هذه الأوقات.

ويعد حزام دان الأسود التاسع أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه المحترفون في مثل هذا النوع من فنون القتال للدفاع عن النفس.

وقال موقع “فيدليلي” إلى أن حصول ترامب على “الدان” التاسع في التايكوندو يجعله يشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفس الرتبة في مثل هذه الألعاب القتالية، وأشار إلى أن بوتين حصل على الحزام الأسود وأصبح من المتخصصين الكبار في هذه الفنون في عام 2013.

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