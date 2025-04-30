ترامب يرغب أن يصبح البابا القادم للفاتيكان خلفا للراحل فرنسيس!

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه يرغب أن يصبح البابا القادم للفاتيكان خلفا للراحل فرنسيس الذي توفي الأسبوع الماضي.

وسأل صحفيون ترامب عمّن يريد أن يصبح بابا الكنيسة الكاثوليكية المقبل، ليرد: “أود أن أصبح البابا. سيكون هذا خياري الأول”، مشيرا إلى أنه ليس لديه تفضيل معيّن.

وأضاف: “يجب أن أقول إن لدينا كاردينالا من مكان يسمّى نيويورك وهو جيد جدًا، لذلك سنرى ما سيحدث”.

وسافر ترامب وزوجته ميلانيا إلى روما في مطلع الأسبوع لحضور جنازة أول بابا للفاتيكان من أمريكا اللاتينية.