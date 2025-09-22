ترامب يستعجل المدّعية العامة لإتمام هذه المهمة!

استعجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المدعية العامة لاتخاذ إجراءات ضد عدد من خصومه السياسيين في استعراضٍ لافت لنفوذه على وزارة العدل.

إلى جانب هذا الطلب الاستثنائي، عيّن ترامب أيضا محامي دفاعه السابق، الذي أصبح الآن مساعدا كبيرا في البيت الأبيض، ليحل محل رئيس مكتب المدعي العام الرئيسي الذي أجبره على الاستقالة في اليوم السابق.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على موقع “تروث سوشيال”: “لا يمكننا التأخير أكثر من ذلك، فهذا يُدمّر سمعتنا ومصداقيتنا. لقد عزلوني مرتين، ووجّهوا إليّ اتهامات (خمس مرات!)، بلا سبب. يجب تحقيق العدالة الآن!”.

تابع مدّعيا: “إن الناس يشكون من “عدم اتخاذ أي إجراء”، وذكر أسماء بعض المسؤولين الحكوميين الذين دخل معهم في خلافات، ومنهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والسيناتور الديمقراطي آدم شيف من كاليفورنيا، والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس.

يذكر أن كومي قاد التحقيق في علاقات ترامب المحتملة بالقيادة الروسية، والذي خلص إلى أن حملته لم تتواطأ مع عملاء روس.

وقاد شيف، عندما كان عضوًا في مجلس النواب، أول محاكمة لترامب خلال ولايته الأولى.

ورفع جيمس دعوى مدنية ناجحة ضد ترامب في عام 2022، اتهمته فيها بالمبالغة في تقدير قيمة الأصول، بما في ذلك العقارات، في طلبات القروض، وأُلغيت العقوبة المالية المفروضة على ترامب لاحقا.

وفي منشور لاحق بعد ساعة، أشاد ترامب ببوندي، وكتب: “إنها تقوم بعمل رائع كمدعية عامة للولايات المتحدة”.

وفي تصريح لشبكة “إن بي سي نيوز” قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: “يُقدّر الرئيس ترامب كل ما تبذله المدعية العامة بوندي لجعل أمريكا آمنة مجددا”.

أضافت:” يريد الرئيس العدالة والمساءلة للعديد من المجرمين والسياسيين الفاسدين الذين سخّروا نظامنا القضائي ضده وضد ملايين من مؤيديه الوطنيين”.

كما اشتكى ترامب من القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي السابق للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، إريك إس. سيبرت، الذي كُلّف بالتحقيق في مزاعم احتيال جيمس في مجال الرهن العقاري.

وكان سيبرت قد استقال من منصبه يوم الجمعة، على الرغم من أن ترامب نفى ذلك في منشوره، قائلا إنه طرده.

أعرب دونالد، الذي لم يذكر اسم سيبرت في المنشور، عن أسفه لحصول المدعي العام الأمريكي السابق بالوكالة على دعم عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فرجينيا، وكلاهما ديمقراطيان، وفق ما ذكره موقع nbcnews.