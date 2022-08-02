ترامب يسخر من إصابة بايدن بفيروس كورونا “مرّة ثانية”

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من إصابة الرئيس الحالي جو بايدن، مرة ثانية بفيروس كورونا، بعد ساعات عن إعلان تعافيه من إصابته الأولى.

وقال ترامب في فيديو على موقع “Truth Social” الذي يملكه:”إصابة جو بايدن الثانية بفيروس كورونا، تمّ تشخيصها بشكل خاطئ من قبل أطبائه”.

قبل أن يضيف:”إنه مصاب بالخرف. لكنه يتعافى بسعادة بأحد دور التمريض الجميلة في ويسكونسن”. متابعا:”أتمنى لك شفاء عاجلا جو”.

وأوضح طبيب الرئيس الأمريكي كيفن أوكونور في وقت سابق، أن فحص كورونا الذي أجري لبايدن كان إيجابيا، على الرغم من تعافيه ساعات قبل ذلك.

وأضاف أوكونور أن حالة بايدن سبق أن سجّلت لدى عدد من المرضى الذين يعالجون بعقار “باكسلوفيد”، حيث يتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تبقى إيجابية بعد استكمال العلاج.

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم 21 جويلية، عن إصابة بايدن بفيروس كورونا. مؤكدا إنه يعاني أعراضاً طفيفة للغاية، لكنه سيخضع للعزل الصحي مع ذلك.