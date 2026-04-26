ترامب يشتري سندات لا تقل قيمتها عن 51 مليون دولار خلال مارس

أظهرت إفصاحات مالية نشرها مكتب الأخلاقيات المهنية الحكومي الأمريكي أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات بقيمة لا تقل عن 51 مليون دولار خلال شهر مارس، في عمليات شملت عدة قطاعات مالية متنوعة.

وبحسب النماذج المنشورة، فقد نفّذ ترامب 175 معاملة مالية خلال الشهر ذاته، دون أن تتضمن الإفصاحات القيم الدقيقة لكل عملية بيع أو شراء، وإنما نطاقات تقديرية لقيم المعاملات.

وأوضحت البيانات نقلاً عن رويترز أن الجزء الأكبر من الأصول المعلنة تمثل في سندات بلدية صادرة عن ولايات ومقاطعات ومناطق تعليمية وكيانات أخرى مرتبطة بوكالات حكومية أو شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي هذه الإفصاحات في إطار نشر المعلومات المالية الخاصة بالمناصب العليا في الولايات المتحدة، والتي تتيح الاطلاع على طبيعة الاستثمارات والمعاملات المالية المنفذة خلال الفترة المذكورة.

مقالات ذات صلة
افتتاح معرض الخدمات والمنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير

افتتاح معرض الخدمات والمنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير

وزيرة التجارة الداخلية تبحث تموين السوق باللحوم الحمراء قبيل عيد الأضحى

وزيرة التجارة الداخلية تبحث تموين السوق باللحوم الحمراء قبيل عيد الأضحى

اتفاقية تعاون بين صيدال وشركتين هنديتين لإنتاج لقاحات مبتكرة لأول مرة في الجزائر  

اتفاقية تعاون بين صيدال وشركتين هنديتين لإنتاج لقاحات مبتكرة لأول مرة في الجزائر  

مشروع لتزويد مركب الفوسفات بـ 3 ملايين متر مكعب من المياه الصناعية سنوياً

مشروع لتزويد مركب الفوسفات بـ 3 ملايين متر مكعب من المياه الصناعية سنوياً

تصدير 33 شحنة من المنتجات الجزائرية المختلفة نحو موريتانيا

تصدير 33 شحنة من المنتجات الجزائرية المختلفة نحو موريتانيا

الجزائر وتشاد توقعان على مذكرة تفاهم لترقية الاستثمارات في البلدين

الجزائر وتشاد توقعان على مذكرة تفاهم لترقية الاستثمارات في البلدين

