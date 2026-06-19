ترامب يشعل أزمة دبلوماسية مع إيطاليا

أشعلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ازمة بين البلدين، ما أدى لإلغاء زيارة إلى الولايات المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الجمعة، 19 جوان، في منشور على منصة “إكس” إلغاء زيارته المبرمجة إلى الولايات المتحدة، وقال” إنّ الكلمات الخطيرة والمسيئة التي وجّهها الرئيس ترامب إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تُسيء إلى جميع الإيطاليين. ولهذا السبب، قررتُ إلغاء زيارتي إلى الولايات المتحدة المقررة في 21 و22 جوان المقبلين.”

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

وجاء هذا بعد أن صرح ترامب في مقابلة جمعته مع قناة تلفزيونية إيطالية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني “توسلته” من اجل ان تلتقط معه صورة.

ميلوني من جانبها ردت على ترامب بفيديو نشرته اليوم على حسابها في منصة “إكس”، عنونته “لا انا ولا إيطاليا نتوسل أبدا”، عبرت فيه عن “استيائها الشديد” لتصريحات ترامب “المختلقة تماما”.

وقالت “لا أفهم لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة تجاه حلفائه، وهذه ليست المرة الأولى”.

وأضافت: “لا يسعني إلا أن أستنكر عدم إظهاره نفس الحزم تجاه أعداء الغرب، وأعداء الولايات المتحدة، وتجاه القادة الذين هو على العكس من ذلك، أكثر تصالحًا معهم”.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو من جانبه، أعرب عن مساندته لميلوني، وكتب في منشور “لا أستطيع أن أتخيل جورجيا ميلوني تطلب من أي شخص التقاط صورة، حتى تحت التهديد.” ليضيف “لكنني أستطيع أن أتخيل كم كلّفها تجاهل ما قاله ترامب قبل أسابيع، خدمةً لمصالح إيطاليا وأوروبا والغرب. وأتخيل كم سيكلفها عدم التعليق، كما يستحق، على هذا الخطأ الأخير في أسلوب الرئيس الأمريكي.”

ليختم “ما يؤلم في هذه الحالة هو أن مثل هذه النكات لا تفيد أحدًا: لا الولايات المتحدة، ولا إيطاليا، ولا التحالف.”