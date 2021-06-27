ترامب يصف الانتخابات الأمريكية بالخدعة وجريمة القرن

في أول تجمع جماهيري له منذ مغادرته البيت الأبيض

كرر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمام الآلاف من أنصاره ادعاءاته أن الانتخابات الرئاسية تم تزويرها، قائلا: “كانت هذه خدعة وجريمة القرن”.

والتقى ترامب، السبت، أنصاره في أول تجمع جماهيري له منذ مغادرته البيت الأبيض، وقال أمامهم أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي هزم فيها مزورة ووصفها بالخدعة وجريمة القرن.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن ترامب تعهد بالانتقام من النواب الذين صوتوا لصالح عزله، لدوره في التحريض على أحداث الشغب في مبنى الكونغرس في 6 ديسمبر الماضي.

ومع أن التجمع يهدف إلى دعم المرشح ميلر، إلا أن ترامب أمضى جزءا كبيرا من خطابه في التركيز على انتخابات 2020، حيث ما يزال مصرا على أنه كان الفائز، بالرغم من تأكيد مسؤولي الانتخابات ونائبه والعديد من القضاة، أنه لا يوجد دليل على التزوير الذي يزعمه.

وأقيم التجمع الجماهيري من أجل دعم المرشح الجمهوري للكونغرس، ماكس ميلر، الذي ينافس النائب الجمهوري، أنتوني غونزاليس، على مقعده، حيث كان الأخير ضمن الجمهوريين الذين صوتوا لصالح قرار عزل ترامب.