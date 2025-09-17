ترامب يصل لندن.. استقبال ملكي واحتجاجات في الشوارع

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية حظي فيها باستقبال ملكي وسط استعدادات أمنية وترقب لمظاهرات شعبية ضده.

وقد حطت مروحية تقل دونالد ترامب، أول رئيس أميركي يقوم بزيارة دولة ثانية إلى المملكة المتحدة، في حديقة القصر الملكي، حيث من المقرر إقامة مراسم عسكرية غير مسبوقة على شرفه.

وأظهرت الصور الأولى استقبال ولي العهد، الأمير وليام وزوجته كيت، لترامب وميلانيا، قبل أن تتوجه مسيرة على الخيول إلى داخل القصر.

وتشمل الزيارة عرضًا عسكريًا يعد الأكبر من نوعه في زيارات رؤساء الدول إلى بريطانيا، إضافة إلى تحية بالمدفعية، واستعراض جوي مشترك، وموكب رسمي، ومأدبة فخمة على شرف الضيف الأمريكي.

والخميس، سيتوجه ترامب للقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لبحث قضايا سياسية واقتصادية في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، على بُعد 70 كيلومترا من لندن.

وقال الرئيس الأميركي للصحفيين خلال الرحلة إن الزيارة ستكون “ضخمة”، مؤكدا لدى وصوله أن الملك تشارلز الثالث “صديق قديم”.

وفي المقابل، تستعد لندن لاحتجاجات واسعة ضد إقامة ترامب، بينما أعلنت الشرطة القبض على أربعة أشخاص قرب وندسور بعد رفع صور للرئيس الأمريكي والمتهم السابق جيفري إبستين.