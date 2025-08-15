ترامب يطير إلى ألاسكا للقاء بوتين وجها لوجه

ترامب وهو في الطائرة قبل انطلاقه إلى ألاسكا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 15 أوت 2025.

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاصمة الأمريكية واشنطن العاصمة متجها إلى ولاية ألاسكا المتاخمة لأقصى الشرق الروسي، وهذا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل فتح حوار مباشر بين الرئيسين حول أوكرانيا.

ووصف البيت الأبيض القمة المنتظرة اليوم الجمعة، 15 أوت، بين ترامب وبوتين بـ “التاريخية”.

وسيعقد الرئيسين لقاءا ثنائية يعقبناه بندوة صحفية مشتركة.

كما لفت البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سافر مصحوبا ب16 مسؤولا أمريكيا، منهم وزراء الخارجية والخزانة والتجارة.