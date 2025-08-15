-- -- -- / -- -- --
ترامب يطير إلى ألاسكا للقاء بوتين وجها لوجه

الشروق أونلاين
ترامب يطير إلى ألاسكا للقاء بوتين وجها لوجه
فرانس برس
ترامب وهو في الطائرة قبل انطلاقه إلى ألاسكا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 15 أوت 2025.

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاصمة الأمريكية واشنطن العاصمة متجها إلى ولاية ألاسكا المتاخمة لأقصى الشرق الروسي، وهذا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل فتح حوار مباشر بين الرئيسين حول أوكرانيا.

ووصف البيت الأبيض القمة المنتظرة اليوم الجمعة، 15 أوت، بين ترامب وبوتين بـ “التاريخية”.

وسيعقد الرئيسين لقاءا ثنائية يعقبناه بندوة صحفية مشتركة.

كما لفت البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سافر مصحوبا ب16 مسؤولا أمريكيا، منهم وزراء الخارجية والخزانة والتجارة.

مقالات ذات صلة
“إسرائيل الكبرى”.. دول عربية غاضبة من أحلام نتنياهو التوسعية

الاحتلال يحاول طمس الحقيقة وحجب جرائمه عن الرأي العام العالمي

بعد موافقة زامير عليها.. آخر المستجدات بشأن خطة “الاستيلاء على غزة”

هذا ما قالته حماس بشأن مشروع سموتريتش الاستيطاني!

“الفيتو الأمريكي يعطّل مجلس الأمن”.. وزيرة فلسطينية تهاجم ازدواجية المعايير

المخزن يقود مشروع تخريب أبناء الريف وإغراقهم بالمخدرات

