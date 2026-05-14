ترامب يعد الصين بـ«مستقبل رائع».. وشي يحذر بشأن تايوان

وسط أجواء جمعت بين التفاؤل الاقتصادي والحذر الجيوسياسي، استقبلت بكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة تاريخية شهدت وعودا بـ “مستقبل رائع”، لكنها لم تخْلُ من الرسائل الصارمة؛ حيث وضع الرئيس الصيني شي جين بينغ ملف تايوان كخط أحمر.

وانطلقت صباح الخميس في العاصمة الصينية بكين أعمال القمة المشتركة بين ترامب ونظيره الصيني شي جي بينغ، وسط رهانات كبرى على احتواء التوترات التجارية المتصاعدة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وبحث ملفات حساسة من بينها الحرب الدائرة مع إيران ومستقبل تايوان.

وخلال افتتاح المحادثات، سعى الرئيس ترامب إلى إظهار أجواء إيجابية مع بكين، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين يمكن أن تدخل مرحلة جديدة. وقال مخاطبا شي: “إنه لشرف لي أن أكون معكم، وشرف لي أن أكون صديقكم”، مضيفا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين “ستكون أفضل من أي وقت مضى”، وأن البلدين “سيحظيان بمستقبل رائع”.

في المقابل، شدد الرئيس الصيني على ضرورة تجنب الانزلاق نحو المواجهة، مؤكدا أن الصين والولايات المتحدة “يجب أن تكونا شريكين لا خصمين”. وقال شي إن “التعاون يفيد الجانبين بينما المواجهة تضر بهما”.

وأضاف: “لطالما آمنت بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الاختلافات”.

من جانبها، ذكرت الخارجية الصينية أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط، والأزمة في أوكرانيا، والتطورات في شبه الجزيرة الكورية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول فحوى المحادثات.

وكان شي قد أكد، في رسالة موجهة إلى مجتمع الأعمال الأمريكي، أن أبواب الصين “ستُفتح أكثر” أمام العالم، وفقا لرويترز.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” عن شي قوله “تشارك الشركات الأمريكية بشكل فعّال في مسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين، ويستفيد كلا الجانبين من ذلك. وستُفتح أبواب الصين أكثر فأكثر. وترحب الصين بتعزيز الولايات المتحدة للتعاون ذي المنفعة المتبادلة معها، وهي على ثقة بأن الشركات الأميركية ستحظى بآفاق أفضل في الصين”.

وكان ترامب قد قال قبل مغادرته واشنطن إنه سيطلب من شي “فتح الصين” أمام الشركات الأمريكية حتى يتمكن “الأشخاص البارعون” من الاستثمار والإبداع داخل السوق الصينية، والمساهمة في “الارتقاء بجمهورية الصين الشعبية إلى مستوى أعلى”.

وشهد اللقاء أيضا مصافحة شي لعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين المرافقين لترامب، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو المعروف بمواقفه المتشددة تجاه بكين طوال مسيرته السياسية.

كما توجه الرئيس ترامب إلى “معبد السماء” في بكين عقب اختتام اجتماعه مع نظيره شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى، حيث رافقه الرئيس الصيني خلال هذه الزيارة.

وشهدت قاعة الشعب الكبرى في بكين مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي تخللتها مصافحة بين ترامب وشي بحضور فرق موسيقية ووحدات عسكرية وأطفال رفعوا الأعلام الصينية والأمريكية قبل بدء المحادثات الثنائية بين الوفدين.

يذكر أن ترامب وصل إلى الصين مساء الأربعاء في زيارة تستمر يومين، يرافقه عدد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، من بينهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وأشار قبل انطلاقه أنه سيجري “حديثا مطولا” مع الرئيس الصيني بشأن الحرب في إيران، قبل أن يضيف لاحقا أنه “لا يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مساعدة من الصين” في هذا الملف.