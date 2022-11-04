ترامب يعلن اعتزامه خوض سباق الرئاسيات للعودة إلى البيت الأبيض

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الترشح مرة أخرى لرئاسة البيت الأبيض وهذا حسب تصريح أدلى به في تجمع حاشد.

وقال ترامب في تجمع انتخابي حاشد للجمهوريين في ولاية أيوا الخميس: “لقد خضت الانتخابات مرتين. فزت مرتين والمرة الثانية بنتيجة أفضل بكثير من الأولى، (مع زيادة تقدر) بملايين الأصوات عام 2020 مقارنة بعام 2016”.

وتابع: “والآن، من أجل جعل بلدنا ناجحا وآمنا ومجيدا، يحتمل جدا جدا جدا أن أفعلها مرة أخرى”، وكرر أن هذا “محتمل جدا جدا جدا”.

ثم توقف ترامب ليسمح للحشد بترديد اسمه قبل أن يتابع:”هذا كل ما أستطيع قوله.. استعدوا.. قريبا جدا”.

وخلال حديثه، وجه ترامب انتقادات حادة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحزب الديموقراطيين الحاكم، مشيرا إلى أن سياساتهم قد دمرت الولايات المتحدة وتسببت في خلق أسوأ تضخم منذ 50 عاما، مصرا على أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تكن لتحدث حال استمراره بحكم الولايات المتحدة.

واستمر دونالد ترامب بانتقاد سياسة الديموقراطيين مضيفا أنهم “مهوسون بحدود دول أجنبية بعيدة” بدلا من التركيز على تأمين الحدود الأمريكية والقضايا المحلية الأخرى.

وفي نفس الوقت، حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن العالم أصبح في وضع خطير للغاية، بسبب كل التصريحات النووية وأعرب عن مخاوفه من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، بسبب “غباء ما يقال”.