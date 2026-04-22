-- -- -- / -- -- --
ترامب يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، زاعما أن الإيرانيين يخسرون 500 مليون دولار يوميا بسبب الحصار.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” في معرض تعليقه على افتتاحية نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بعنوان “الإيرانيون يخدعون ترامب”: “لمدة 47 عاما، قتلوا شعبنا والعديد من الآخرين، واستغلوا كل رئيس، باستثنائي أنا”.

وأضاف: “وماذا قدمت لهم؟ بلدا في حالة خراب! أسطولهم البحري بالكامل في قاع البحر، سلاحهم الجوي انتهى، أنظمة الدفاع الجوي والرادار دُمّرت، مختبراتهم النووية ومناطق التخزين أُبيدت في إحدى ليالي جوان المظلمة بواسطة قاذفاتنا العظيمة “بي-2″”.

وتابع: “قادتهم قُتلوا، بما في ذلك الجنرال (قاسم) سليماني، عبقريهم الشرير الذي دمّر حياة الكثيرين بعبواته الناسفة على الطرق، مضيق هرمز مُحاصر وتحت سيطرة كاملة للولايات المتحدة، ولا يُسمح لأي سفن بالتوجه إلى الموانئ الإيرانية. ويُقال إنهم يخسرون 500 مليون دولار يوميًا بسبب ذلك، وبلادهم كارثة اقتصادية معلقة بخيط”.

وأشار إلى أن الرئيس الأسبق باراك أوباما “منحهم 1.7 مليار دولار نقدا “بالدولار الأخضر”، نُقلت بطائرة “بوينغ 757″ إلى قادتهم، ومئات المليارات من الدولارات لمساعدتهم على المضي قدما نحو امتلاك قنبلة نووية. رؤساء آخرون لم يفعلوا شيئًا لإيقافهم، وهو وصمة عار على منصب الرئاسة”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.

