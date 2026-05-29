ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، 29 ماي، عن رفع الحصار البحري عن إيران، وطالب إياها بفتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب في منشور له على حسابه بمنصة “تروث سوشيال” التي يملكها، أنه يجب على طهران فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم مرور في الاتجاهي، كما أعلن أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار العودة إلى اوطانها.

كما طالب طهران بإزالة الألغام البحرية في المضيق.

وفي تعليقها على تصريحات الرئيس الأمريكي، قالت الخارجية الإيرانية وفقا لما نقلته “الجزيرة” إن مذكرة التفاهم بين الطرفين لم تصبح نهائية بعد.

وأشارت أنها تريد التحقق من “مصداقية رفع الحصار البحري أهو حقيقي أم مجرد تصريحات إعلامية”.

وبخصوص حركة الملاحة في مضيق هرمز، قالت الوزارة إن “السفن المعادية ممنوعة من عبور المضيق”، مضيفة أن السفن التجارية عبرت “بالتنسيق مع قواتنا”.

وبشأن رفع الحصار البحري، اعتبرت الخارجية الإيرانية وفقا لما نقلته “الجزيرة”، أن ما يسميه الأمريكيون حصارا بحريا كان منذ البداية إجراء غير قانوني وانتهاكا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه إذا رفعت أمريكا الحصار البحري فهذا يعني توقفها عن ممارسة عمل غير قانوني.