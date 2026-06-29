ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران الثلاثاء في الدوحة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن اجتماعاً هاماً بشأن إيران سيعقد غداً الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكتب ترامب بحروف كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به أن إيران هي من طلبت عقد هذا الاجتماع، وأنه سيتم رسمياً غداً الثلاثاء في الدوحة، وجاء هذا الإعلان بعد منشور سابق له جدد فيه تأكيده على أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً خلال فترة إدارته.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع الإثنين، أن فرقاً فنية متخصصة من إيران والولايات المتحدة الأمريكية مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة ستجتمع في الدوحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي هذا اللقاء الطارئ بعد أن هددت ضربات عسكرية متبادلة جرت على مدار الأيام الماضية بتقويض الاتفاق الهش المبرم بين الطرفين، وأضاف المصدر المطلع على كواليس المحادثات أن الوسطاء الدوليين يعملون حالياً على تشكيل قنوات اتصال سريعة لخفض تصعيد أي وقائع ميدانية، وأنه من المقرر مواصلة اللقاءات الفنية بانتظام.

من جهته، أكد مصدر إيراني بارز لوكالة رويترز أن الاجتماع المرتقب في الدوحة غداً الثلاثاء سيشهد تحولاً في الأجندة، فبخلاف المحادثات الفنية السابقة بين طهران وواشنطن والتي كانت قد عقدت في سويسرا، سينصب التركيز الأساسي في هذه الجولة على ملف إدارة الملاحة في مضيق هرمز الإستراتيجي وبحث سبل خفض التصعيد العسكري لحماية إمدادات الطاقة العالمية.