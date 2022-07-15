ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن وفاة زوجته السابقة إيفانا ترامب عن عمر ناهز 73 سنة.

وكتب ترامب عبر موقعه على موقع التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، ومن بينهم الكثير، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك، لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، قادت المرأة العظيمة حياة ملهمة، كان فخرها وسعادتها أبناؤها الثلاثة”.

مضيفا” ارقدي بسلام إيفانا”.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك لشبكة “فوكس نيوز” إن الشرطة استجابت لمكالمة 911 يوم الخميس ووجدت المرأة البالغة من العمر 73 عامًا فاقدة للوعي في أسفل الدرج وتم إعلان وفاتها في مكان الحادث بسكتة قلبية، وليس هناك أي شبهة جنائية في وفاتها .

وقال بيان من عائلة ترامب استلمته “فوكس نيوز” باسم ابنها دونالد ديجيتال إن والدته كانت “رياضية من الطراز العالمي، وجميلة مشرقة، وأم وصديقة مهتمة”ّ.

وأنجب دونالد ترامب وإيفانا ثلاثة أطفال بعد زواجهما عام 1977 وهم دونالد جونيور، وإيفانكا، وإريك، ووقع طلاقهما سنة 1992.

يذكر أن إيفانا ساعدت زوجها في بناء بعض المباني التي تحمل اسمه، مثل برج ترامب في نيويورك.