ترامب يعلن وقف العدوان على اليمن ونتنياهو في حالة صدمة.. ما القصة؟

ضجت المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، بالحديث عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف العدوان على اليمن، وصدمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإعلان المفاجئ.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أثناء استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن الولايات المتحدة ستوقف ستوقف ضرباتها الجوية ضد اليمن، زاعما تلقي بلاده وعدا من اليمنيين بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر، ما اعتبره “أخباراً جيدة”.

وأضاف أن إدارته “تصدق كلمة اليمنيين” بشأن وقف الهجمات، مقابل إنهاء فوري للضربات الأمريكية، على الرغم من “عدم وجود اتفاق رسمي حتى الآن”، مردفا: “اليمنيون لا يريدون القتال، وسنوقف قصفهم، وسنصدق وعدهم بأنهم لن يستهدفوا السفن بعد الآن”.

وتابع أن القرار جاء في ضوء ما وصفه بـ”رغبة حقيقية في التهدئة”، مشيراً إلى أنه “لا يرى ضرورة لاستمرار الغارات الجوية طالما التزمت اليمن بوقف العمليات البحرية”.

بدوره، أكّد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية كانت ولا تزال تأتي في إطار إسناد معركة غزة، إلى حين وقف العدوان على القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وذكّر الحوثي بإعلان قائد حركة “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، عقب انتهاء مهلة الأيام الأربعة، مشيراً إلى أنّ “القوات المسلحة اليمنية كانت تؤكد، في بيانات عملياتها ضد البوارج الأميركية، أن تلك العمليات جاءت رداً على العدوان الأميركي الذي يهدف إلى إيقاف إسناد اليمن لغزة”.

وقال الحوثي إن هذا الإعلان “سيُقيّم ميدانياً أولاً”، لكنه في الوقت ذاته اعتبره “انتصاراً يفصل الدعم الأميركي عن الكيان المؤقت”، واصفاً ذلك بأنه “فشل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعليه أن يقدم استقالته”.

من جانب آخر، قالت تقارير إخبارية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حالة صدمة، ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله “لم نكن على علم بقرار ترامب بشأن الحوثيين، والرئيس الأميركي فاجأنا”.

وقالت “القناة 14” العبرية إن “المستوى السياسي الإسرائيلي تفاجأ بكلام ترامب، سواء في ما يتعلق باليمن أم بالإعلان الكبير الذي وعد به”، مضيفة إن حالة من الحيرة تسود الأوساط السياسية في تل أبيب، حيث يحاول المسؤولون فهم دلالات الموقف الأميركي الجديد.

وفي السياق، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إنه من المتوقع أن يصدر البيت الأبيض توضيحا خلال الساعات المقبلة بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت “إسرائيل مشمولة بالاتفاق الذي أعلنه ترامب”، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن قيادي في جماعة الحوثيين أن اتفاق وقف إطلاق النار مع أميركا لم يتضمن أي محادثات مباشرة مع مسؤولين أميركيين وأنه لا يشمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال.